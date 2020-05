F1: Hülkenberg túži po návrate na okruh, s platovými stropmi súhlasí

Berlín 14. mája (TASR) - Bývalý jazdec formuly 1 Nico Hülkenberg si vie predstaviť svoj návrat do motoristického športu. Nemecký pretekár skončil po uplynulej sezóne v tíme Renault a jeho ďalšie pôsobenie je neisté.



"Formula 1 je najvyššia trieda, no sú aj iné atraktívne série. Ak sa neobjaví žiadna dobrá príležitosť, poobzerám sa inde," povedal Hülkenberg pre agentúru DPA. Nemec sa vyjadril aj k téme platových stropov vo formule 1. "Rozdiely v sumách, ktoré míňali veľké tímy a malé začali byť extrémne. Nožnice sa neustále roztvárali. Obmedzovanie rozpočtov dáva zmysel a malo by prísť. Koniec-koncov, formula 1 je zábavný priemysel a na dobrú zábavu nepotrebujete míňať milióny dolárov," prezradil svoj názor Hülkenberg. Od roku 2021 sa vo formule 1 očakáva platový strop pre tímy vo výške 133 miliónov eur.