F1: Konzultant Red Bullu navrhol infikovať jazdcov koronavírusom

Viedeň 30. marca (TASR) - Konzultant stajne formuly 1 Red Bull prišiel so svojským návrhom počas koronavírusovej krízy. Marko Helmut predniesol nápad, aby sa jazdci tímu dobrovoľne nakazili ochorením COVID-19 a vytvorili si tak imunitu do budúcnosti.



"Máme štyroch pilotov F1 a asi desať juniorov, všetci sú mladí so špičkovou kondíciou," obhajoval kontroverznú myšlienku 76-ročný Helmut. Jeho idea však narazila na nevôľu zainteresovaných. "Môj nápad sa nestretol s pozitívnymi reakciami," priznal Helmut podľa agentúry DPA.



Vedenie F1 odložilo pre pandémiu začiatok sezóny, ktorá sa začne najskôr 14. júna v Kanade. Celosvetovo zaznamenali v pondelok na obed takmer 735-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a takmer 35-tisíc mŕtvych.