< sekcia Šport
F1: Kvalifikáciu v Kanade ovládli Mercedesy, zvíťazil Russell
Z druhého radu odštartujú vozy stajne McLaren.
Autor TASR
Montreal 24. mája (TASR) - Britský jazdec George Russell zo stajne Mercedes sa stal víťazom sobotňajšej kvalifikácie na VC Kanady seriálu MS formuly 1. Na okruhu v Montreale dosiahol o 68 tisícin sekundy lepší čas ako jeho tímový kolega Andrea Kimi Antonelli z Talianska.
Z druhého radu odštartujú vozy stajne McLaren. Úradujúci majster sveta Brit Lando Norris obsadil tretiu priečku s mankom +0,151, štvrtý bol Austrálčan Oscar Piastri (+0,203). Hlavné preteky sú na programe v nedeľu od 22.00 SELČ.
Z druhého radu odštartujú vozy stajne McLaren. Úradujúci majster sveta Brit Lando Norris obsadil tretiu priečku s mankom +0,151, štvrtý bol Austrálčan Oscar Piastri (+0,203). Hlavné preteky sú na programe v nedeľu od 22.00 SELČ.
VC Kanady - kvalifikácia:
1. George Russell (V.Brit./Mercedes) 1:12,578 min,
2. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,068 s,
3. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,151,
4. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,203,
5. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +0,290,
6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,329,
7. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +0,357,
8. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) +0,398,
9. Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls) +0,702,
10. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +1,119
1. George Russell (V.Brit./Mercedes) 1:12,578 min,
2. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,068 s,
3. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,151,
4. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,203,
5. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +0,290,
6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,329,
7. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +0,357,
8. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) +0,398,
9. Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls) +0,702,
10. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +1,119