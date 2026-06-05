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F1: Las Vegas zostane v kalendári minimálne do roku 2037

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V tejto sezóne sa VC Las Vegas uskutoční 22. novembra, pripomenula agentúra AP.

Autor TASR
Las Vegas 5. júna (TASR) - Veľká cena Las Vegas zostane v kalendári prestížneho motoristického seriálu F1 minimálne do roku 2037. Zainteresované strany sa dohodli na predĺžení spolupráce o desať rokov, pôvodná zmluva platila do roku 2027.

„Mesto hriechu“ hostilo preteky F1 prvýkrát pred troma rokmi. „Toto podujatie je od svojho debutu v roku 2023 mimoriadne a rýchlo sa etablovalo ako popredná destinácia pre skvelé preteky, zábavu svetovej úrovne, globálnych obchodných lídrov, popredné celebrity a influencerov,“ uviedol generálny riaditeľ seriálu Stefano Domenicali. V tejto sezóne sa VC Las Vegas uskutoční 22. novembra, pripomenula agentúra AP.
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