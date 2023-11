F1: Leclerc bol najrýchlejší v druhom tréningu pred VC Las Vegas

Las Vegas 17. novembra (TASR) - Monacký pretekár Charles Leclerc na Ferrari bol najrýchlejší v druhom tréningu pred Veľkou cenou Las Vegas motoristického seriálu F1.



Leclerc dosiahol čas 1:35,265 minúty a svojho tímového kolegu Carlosa Sainza zo Španielska zdolal o 0,517 sekundy. Tretí bol ďalší Španiel Fernando Alonso na Aston Martin s mankom 0,528 s a štvrtý Mexičan Sergio Perez na Red Bulle (+0,820 s). Jeho tímový kolega a už istý majster sveta Max Verstappen z Holandska skončil na šiestej priečke (+0,918 s). Druhý tréning sa skončil až o štvrtej hodine ráno miestneho času, keďže organizátori museli opravovať trať.



Prvý tréning totiž zrušili už po ôsmich minútach. Sainz musel zastaviť vozidlo, keď narazil do uvoľneného poklopu odtokového kanála. Španielsky pretekár si poškodil monopost a keďže musel meniť niektoré komponenty, tak mu traťoví komisári udelili trest a na štarte nedeľnej VC sa posunie o desať miest dozadu. "Úplne sme poškodili monokok, motor a batériu. Je to neakceptovateľné. Bude nás to stáť majetok," agentúra AP citovala šéfa Ferrari Frederica Vasseura. Problémy mal aj Esteban Ocon z Alpine a musel vymeniť šasi.



Štvrtkový tréning bol vôbec prvá oficiálna súťaž na novom okruhu v Las Vegas.