Leclerc ešte nezačal rokovať s Ferrari o predĺžení zmluvy

Maranello 25. augusta (TASR) - Jazdec formuly 1 Charles Leclerc uviedol, že ešte nezačal rokovať s tímom Ferrari o predĺžení zmluvy. Dvadsaťpäťročný monacký pilot podpísal v roku 2019 s tímom päťročnú zmluvu, ktorá mu vyprší v decembri 2024.



Leclerc poprel fámy o tom, že by uzavrel nový kontrakt s talianskym zamestnávateľom vo výške až 200 miliónov libier. "Prial by som si, aby som takúto zmluvu uzavrel. Bolo by to výhodné. Uzavrieť nový kontrakt pre mňa momentálne nie je priorita. Na konci sezóny budem rokovať s vedením," uviedol monacký pilot podľa agentúry DPA.



Ferrari je v šampionáte konštruktérov 2023 na štvrtom mieste, zatiaľ čo Leclerc figuruje na piatej pozícií v poradí jazdcov.