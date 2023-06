Leclerc vydraží svoju výbavu, zisk venuje obetiam záplav v Taliansku

Monte Carlo 1. júna (TASR) - Monacký pilot Charles Leclerc vydraží svoju výbavu z nedeľňajších domácich pretekov F1. Zisk z aukcie venuje obetiam záplav v regióne Emilia Romagna, kde sídli aj pilotov tím Ferrari. Prírodná katastrofa poznačila i prestížny seriál, keď kompetentní zrušili tamojšiu Grand Prix. Prvýkrát v histórii sa tak stalo pre počasie.



Leclerc dal do aukcie svoju prilbu, overal, rukavice, špeciálne topánky a nehorľavý komplet. "Rozhodol som sa vydražiť všetku moju výbavu z VC Monaka. Verím, že získame čo najviac peňazí pre ľudí, ktorí ich naozaj potrebujú," napísal na sociálnej sieti Twitter 25-ročný pretekár, ktorý obsadil šieste miesto. Časť výbavy síce zašpinil dážď, to však môže podľa Leclerca ešte pridať na autentickosti. Online aukcia, ktorú organizuje spoločnosť Sotheby's, trvá od piatka do utorka.