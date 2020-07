F1: Maďarsko pohrozilo tímom väzením v prípade porušenia opatrení

Spielberg 11. júla (TASR) - Maďarská vláda varovala pilotov aj členov tímov F1, že v prípade porušenia striktných koronavírusových opatrení im hrozia pokuty a dokonca aj tresty odňatia slobody. Na okruhu Hungaroring sa na budúci týždeň uskutoční Veľká cena Maďarska, tretie podujatie šampionátu.



Portál Autosport v sobotu informoval, že maďarské orgány zaslali tímom F1 oznámenie so zvláštnym zameraním na občanov z Veľkej Británie a iných krajín mimo Európsku úniu. Tým, ktorí porušia prísne opatrenia, hrozí podľa dokumentu väzenie a pokuty vo výške 15.000 eur. "Účastníci z Veľkej Británie a iných štátov mimo EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) nemôžu opustiť dejisko alebo ubytovacie priestory z iných dôvodov, ako je cestovanie medzi oboma lokalitami a vopred dohodnutým príchodom a odchodom z Maďarska. Zároveň nemôžu používať verejnú dopravu a taxíky," píše sa v oznámení, ktoré má Autosport k dispozícii.



Stravovať by sa mali len v dejisku pretekov alebo v ubytovacom zariadení a voľný čas majú tráviť taktiež v týchto priestoroch. Nedodržanie dodatočných opatrení budú riešiť maďarské orgány. Sedem tímov F1 má sídlo vo Veľkej Británii a reštrikčné opatrenia by sa mali týkať dokopy približne 2000 ľudí.



Varovanie prišlo po tom, čo Valtteri Bottas z Mercedesu a Charles Leclerc z Ferrari opustili tímové bubliny a po Veľkej cene Rakúska si odskočili domov do Monaka. Na všetkých členov tímov F1 pred reštartom sezóny po ústupe pandémie koronavírusu apelujú, aby sa zdržiavali v takzvaných bublinách a minimalizovali zdravotné riziko. Prípadom Bottasa s Leclercom sa už zoberala Medzinárodná automobilová federácia (FIA). Obaja jazdci popierajú, že by porušili zdravotný protokol.



Seriál MS F1 odštartoval pred týždňom Veľkou cenou Rakúska, túto nedeľu sa na rovnakom okruhu v Spielbergu koná druhé podujatie VC Štajerska. Informovala agentúra AFP.