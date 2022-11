F1: Magnussen šokujúco vyhral kvalifikáciu na sobotný šprint

Šprint VC Brazílie F1 – kvalifikácia:



1. Kevin Magnussen (Dán./Haas) 1:11,674 min

2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,203 s

3. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,385

4. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,589

5. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +0,683

6. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +0,751

7. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +0,830

8. Lewis Hamilton (V.Brit/Mercedes) +0,937

9. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +3,927

10. Charles Leclerc (Monako/Ferarri) bez času





Sao Paulo 11. novembra (TASR) - Kvalifikáciu na šprint Veľkej ceny Brazílie vyhral senzačne Kevin Magnussen z Haasu. Dánskemu jazdcovi pomohlo premenlivé počasie, zajazdil čas 1:11,674 min.Pre 29-ročného pilota to je prvá pole position v kariére. Po dvoch minútach tretej časti kvalifikácie zasvietila po nehode Georgea Russella z Mercedesu červená vlajka. Následne začalo nad okruhom Interlagos silnejšie pršať a podmienky na trati sa výrazne zhoršili. Ostatní jazdci už nedokázali svoj čas zrýchliť. Do prvého radu sa ešte dostal už istý obhajca titulu majstra sveta Max Verstappen na Red Bulle so stratou +0,203 s a tretí skončil práve George Russell, ktorý stratil +0,385.Šprint je na programe v sobotu od 20.30 SEČ a jeho výsledky určia štartové poradie do hlavných pretekov, ktoré sa uskutočnia v nedeľu o 19.00 SEČ.