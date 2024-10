McLaren sa odvolal voči päťsekundovému trestu pre Norrisa z VC USA

Mexiko City 25. októbra (TASR) - Britský tím F1 McLaren sa odvolal voči trestu pre svojho jazdca Landa Norrisa. Ten dostal päťsekundový trest ešte na minulotýždňovej Veľkej cene USA. McLaren chce dosiahnuť zrušenie penalizácie, ktorá Norrisa odsunula v pretekoch na okruhu v Austine o jednu priečku za priebežného lídra celkového poradia Maxa Verstappena. Práve so sériovým šampiónom zvádza 24-ročný Brit súboj o titul, v ktorom päť pretekov pred záverom sezóny zaostáva o 57 bodov.



Norris dostal penalizáciu za to, že v závere pretekov v Austine predbehol Verstappena mimo trate. Obaja v tom čase bojovali o tretie miesto a trest priniesol pódiové umiestnenie trojnásobnému majstrovi sveta Verstappenovi. Norris tvrdil, že nič zlé neurobil a argumentoval, že za svoju defenzívnu jazdu mal byť potrestaný práve Holanďan. "On urobil to, čo považoval za správne a ja som to urobil tiež. Stále s tým nesúhlasíme ako tím. Som si istý, že o tom budeme diskutovať. Nesúhlasilo s tým aj veľa iných jazdcov," citovala Norrisa agentúra AP. Stevardi by mali odvolanie McLarenu prerokúvať v piatok prostredníctvom videokonferencie v dejisku VC Mexika.