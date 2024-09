McLaren zaviedol pred VC Azerbajdžanu tímovú réžiu v prospech Norrisa

Baku 12. septembra (TASR) - Tím McLaren zaviedol pred VC Azerbajdžanu tímovú réžiu, aby podporil Landa Norrisa v boji o titul majstra sveta F1. Brit stráca na vedúceho Maxa Verstappena 62 bodov, pričom do konca ročníka zostáva osem pretekov a tri šprinty. K dispozícii je dovedna ešte 232 bodov.



Holanďan Verstappen z tímu Red Bull je úradujúci majster sveta a všetky tri tituly získal v rade. Jeho tím mal dominantný vstup aj do tejto sezóny, no forma mu začala výrazne klesať po májovom avizovanom odchode technického riaditeľa Adriana Neweyho. Ten sa rozhodol po kauze šéfa tímu Christiana Hornera ohľadom údajného obťažovania jednej zo zamestnankýň. Obvinenie nakoniec nebolo potvrdené.



Možné zavedenie tímovej réžie potvrdil šéf tímu Andrea Stella podľa informácií agentúry AFP vo štvrtok v rozhovore s BBC. Tím pôvodne zastával prístup nezasahovania do interných súbojov, no už v Baku podľa Stellu podporia Norrisa. "Všeobecne sme nemierne odhodlaní vyhrať, ale chceme to urobiť správnym spôsobom. Budeme cielene podporovať Landa, no s čo najmenej kompromismi a v súlade s našimi zásadami. Podľa nich je na prvom mieste vždy tím. Je pre nás dôležité športové správanie a pretekanie ako také," povedal Stella, podľa ktorého obaja jazdci prijali toto rozhodnutie: "Opýtal som sa Oscara (Piastriho), či by bol ochotný vzdať sa víťazstva. Priznal, že by to bolelo, ale momentálne je to správna vec a splnil by príkaz."



McLaren dýcha na krk Red Bullu ešte výraznejšie v Pohári konštruktérov, v ktorom má stratu len osem bodov. Na tom mal veľký podiel aj Austrálčan Piastri, ktorý získal v tejto sezóne 197 bodov a za Norrisom zaostáva o štyri. V dôsledku vzájomných súbojov však obaja o body aj prišli, napríklad na minulotýždňovej VC Talianska. Ak by McLaren "hral" na Norrisa, vedúci Piastri mohol na tímového kolegu jazdiaceho na treťom mieste "natlačiť" Charlesa Leclerca na Ferrari. Na úkor Austrálčanových pretekov by získal viac bodov Norris. V Monze vyhral nakoniec Monačan v službách Ferrari.



O McLarene sa od augusta hovorí ako o najrýchlejšom monoposte v poli a v tejto sezóne nazbieral už tri víťazstvá a 15 pódií. Tím z Wokingu tak prežíva najlepšiu sezónu od roku 2012. Verstappen, ktorý dominoval vlani i v predminulej sezóne, nevyhral šesťkrát v rade a naposledy stál na najvyššom stupni víťazov v júni na VC Španielska.