McLaren chce siahnuť s novým americkým investorom na najvyššie priečky

Berlín 13. decembra (TASR) - Do tímu F1 McLaren vstúpila americká investičná skupina MSP Sports Capital, ktorá mu má pomôcť k návratu na najvyššie priečky.



Britská stajňa oznámila pred záverečnou Veľkou cenou sezóny v Abú Zabí, že americkí investori odkúpia najprv 15 percent akcií a do konca roku 2022 sa ich podiel zvýši na 33 percent, za čo zaplatia dokopy 185 miliónov libier. Majoritným vlastníkom tímu však zostane McLaren Group. "Táto nová investícia podporí náš plán vrátiť McLaren do boja o víťazstvá v F1 a IndyCar," uviedol výkonný riaditeľ McLaren Racing Zak Brown. Informovala agentúra dpa.