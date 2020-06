Mercedes podľa Wolffa zvažuje účasť v ďalších motoristických seriáloch

Brackley 5. júna (TASR) - Tím F1 Mercedes zvažuje rozšírenie svojej pôsobnosti do ďalších motoristických seriálov. Šéf Toto Wolff pripustil túto možnosť v dôsledku zníženia výdavkového stropu v roku 2021 na 145 miliónov amerických dolárov, po ktorom bude mať Mercedes k dispozícii prebytočné zdroje.



Výdavkový strop F1 klesne v rokoch 2023 až 2025 na 135 miliónov USD. Tri špičkové tímy budú musieť znížiť počet zamestnancov, Ferrari uvažuje o ich presunutí do iných súťažných programov a podobnú stratégiu môže uplatniť aj Mercedes. Jedna z hlavných motivácií je zabrániť odchodu ľudí so znalosťou interných technológií.



Wolff zdôraznil, že vďaka výdavkovému stropu je kráľovná motoršportu finančne výhodnejšia aj pre jeho značku, ktorá zvíťazila v jazdeckom šampionáte i Pohári konštruktérov šesťkrát za sebou. "V prvom rade si musíme uvedomiť, že žijeme v odlišnej finančnej realite než pred pandémiou ochorenia COVID-19. Podporujeme výdavkový strop a prispôsobíme sa mu. Zmeníme prístup k niektorým veciam a ktovie, možno sa rozhliadneme aj po ďalších súťažných kategóriách, aby sme si udržali ľudské zdroje a duševné vlastníctvo," povedal Rakúšan pre portál autosport.com.



Wolff zároveň poprel špekulácie o odchode Mercedesu z F1. Nemecká automobilka pôsobí aj v šampionáte formula E: "Neustále prebieha nejaká kampaň, každý deň sa píše o Volkswagene, Renaulte, Fiate či Daimleri. Chápem, že sa to týka aj našej športovej divízie, ale vrcholné vedenie Mercedesu považuje F1 za kľúčovú aktivitu. Naše úplne prvé auto bolo pretekárske. Nejde len o dôležitú marketingovú platformu, prenášame technológie medzi civilnými automobilmi a F1."