Berlín 2. marca (TASR) - Tím F1 Mercedes predstavil nový monopost pre rok 2021, v ktorom bude bojovať o ôsmy triumf v Pohári konštruktérov za sebou. Aj farba modelu W12 je čierna, vedenie stajne chce týmto spôsobom bojovať proti rasizmu a diskriminácii vo všetkých jej formách.



"Vlani sme sa rozhodli zmeniť tradičnú striebornú farbu na čiernu a bol to dobrý krok. Sme hrdí na to, aký to zanechalo silný odkaz," citovala agentúra DPA slova šéfa tímu Mercedes Totta Wolffa. Pilot Mercedesu a sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton je veľký podporovateľ kampane Black Lives Matter.