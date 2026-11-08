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F1: Mercedes spečatil v Sao Paule zisk prvého Pohára konštruktérov
Preteky sa začali na mokrej trati a Norris prišiel o vedenie hneď na štarte, keď ho predbehol druhý Anotnelli a onedlho aj Lawson z Racing Bulls.
Autor TASR
Sao Paulo 8. novembra (TASR) - Mercedes spečatil na nedeľnej VC Sao Paula majstrovstiev sveta formuly 1 zisk Pohára konštruktérov. V sezóne 2026 tak zaknihoval oba tituly, ten jazdecký spečatil 1. novembra Kimi Antonelli. Preteky v premenlivých podmienkach na ikonickom brazílskom okruhu Interlagos vyhral v nedeľu Brit Lando Norris na McLarene pred dvojicou Red Bullov v poradí Max Verstappen, Isack Hadjar.
Čerstvý majster sveta Kimi Antonelli a jeho tímový kolega George Russell vrátili tento primát nemeckému tímu po piatich rokoch. Pre Mercedes ide o ôsmy titul, v historických tabuľkách sa dotiahol na tretí Williams a oba primáty berie premiérovo od sezóny 2020 „Strieborné šípy“ majú po VC Sao Paula na ikonickom Interlagose náskok 142 bodov pred Ferrari, pričom v zostávajúcich troch pretekoch sa dá získať maximálne 129.
Vlaňajší šampión Norris premenil štart z pole position na 14. triumf v kariére, tretí v tejto sezóne a premiérový od augustovej VC Holandska. Šancu na víťazstvo živil značnú časť pretekov aj Hadjar, pre ktorého by bolo prvé vôbec. Na pódiu skončil štvrtýkrát v kariére.
Preteky sa začali na mokrej trati a Norris prišiel o vedenie hneď na štarte, keď ho predbehol druhý Anotnelli a onedlho aj Lawson z Racing Bulls. V tom čase mali všetci jazdci obuté pneumatiky do prechodného mokra, pričom dvojica popredných jazdcov Hamilton a Verstappen štartovala v dôsledku technických trestov až z konca štartového poľa. Ani jedného však neodradil mokré podmienky od stíhacej jazdy, Hamilton spravil v priebehu prvého kola jedenásť pozícií.
Vzruch priniesli prvé zastávky v boxoch okolo 19. kola, keď celé štartové pole prezulo na mäkkú zmes. Problémy mal práve spomínaný Mercedes, keď dostal Russell hodiny v zúženej časti na výjazde z boxov a jeho tímový kolega o kolo neskôr, na konci cieľovej rovinky. Prvý menovaný sa prepadol až na desiate miesto, no predieral sa dopredu, Antonellimu sa nepodarilo udržať pódiové priečky. Titul zaistili svojmu tímu štvrtým a piatym miestom.
Druhé zastávky znamenali len prezutie na ďalšiu zmes mäkkých gúm, no o desať kôl neskôr (60.) sa vrátil dážď. Niekoľko jazdcov zamierilo opäť po „intermadiálky“, čo sa ukázalo ako správna voľba, ktorú do dvoch kôl nasledovali všetci. Dráma ani havárie s výnimkou Hamiltonvoho šmyku sa tak nekonali. Jazdci Ferrari získali dovedna šesť bodov za siedme (Leclerc) a deviate (Hamilton) miesto. To bolo o 16 menej ako Mercedes, pričom na udržanie šance na zisk Pohára konštruktérov nesmeli stratiť viac ako dva.
Čerstvý majster sveta Kimi Antonelli a jeho tímový kolega George Russell vrátili tento primát nemeckému tímu po piatich rokoch. Pre Mercedes ide o ôsmy titul, v historických tabuľkách sa dotiahol na tretí Williams a oba primáty berie premiérovo od sezóny 2020 „Strieborné šípy“ majú po VC Sao Paula na ikonickom Interlagose náskok 142 bodov pred Ferrari, pričom v zostávajúcich troch pretekoch sa dá získať maximálne 129.
Vlaňajší šampión Norris premenil štart z pole position na 14. triumf v kariére, tretí v tejto sezóne a premiérový od augustovej VC Holandska. Šancu na víťazstvo živil značnú časť pretekov aj Hadjar, pre ktorého by bolo prvé vôbec. Na pódiu skončil štvrtýkrát v kariére.
Preteky sa začali na mokrej trati a Norris prišiel o vedenie hneď na štarte, keď ho predbehol druhý Anotnelli a onedlho aj Lawson z Racing Bulls. V tom čase mali všetci jazdci obuté pneumatiky do prechodného mokra, pričom dvojica popredných jazdcov Hamilton a Verstappen štartovala v dôsledku technických trestov až z konca štartového poľa. Ani jedného však neodradil mokré podmienky od stíhacej jazdy, Hamilton spravil v priebehu prvého kola jedenásť pozícií.
Vzruch priniesli prvé zastávky v boxoch okolo 19. kola, keď celé štartové pole prezulo na mäkkú zmes. Problémy mal práve spomínaný Mercedes, keď dostal Russell hodiny v zúženej časti na výjazde z boxov a jeho tímový kolega o kolo neskôr, na konci cieľovej rovinky. Prvý menovaný sa prepadol až na desiate miesto, no predieral sa dopredu, Antonellimu sa nepodarilo udržať pódiové priečky. Titul zaistili svojmu tímu štvrtým a piatym miestom.
Druhé zastávky znamenali len prezutie na ďalšiu zmes mäkkých gúm, no o desať kôl neskôr (60.) sa vrátil dážď. Niekoľko jazdcov zamierilo opäť po „intermadiálky“, čo sa ukázalo ako správna voľba, ktorú do dvoch kôl nasledovali všetci. Dráma ani havárie s výnimkou Hamiltonvoho šmyku sa tak nekonali. Jazdci Ferrari získali dovedna šesť bodov za siedme (Leclerc) a deviate (Hamilton) miesto. To bolo o 16 menej ako Mercedes, pričom na udržanie šance na zisk Pohára konštruktérov nesmeli stratiť viac ako dva.