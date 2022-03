S. Perez si na VC Saudskej Arábie vybojoval premiérovú pole position

Veľká cena Saudskej Arábie F1 - kvalifikácia:



1. Sergio Perez (Mex./Red Bull) 1:28,200 min,

2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,025 s,

3. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +0,202,

4. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,261,

5. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +0,868,

6. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,904,

7. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +0,947,

8. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +0,983,

9. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) +1,054,

10. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1,388

Džidda 26. marca (TASR) - Mexický jazdec Sergio Perez si v sobotnej kvalifikácii na VC Saudskej Arábie seriálu MS formuly 1 vybojoval premiérovú pole position v kariére. Pretekár tímu Red Bull to zvládol na 215. pokus, keď dosiahol čas 1:28,200 min.Druhý skončil Monačan Charles Leclerc s mankom +0,025 s, tretí ďalší jazdec na Ferrari Carlos Sainz (+0,202). Úradujúci majster sveta Holanďan Max Verstappen z Red Bullu zaostal o 261 tisícin sekundy a odštartuje zo 4. miesta. Brit Lewis Hamilton na Mercedese skončil na 16. mieste s mankom +1,488 s.Preteky poznačila ťažká havária jazdca tímu Haas Micka Schumachera. Dvadsaťtriročný Nemec stratil kontrolu v rýchlosti 240 km/h a narazil do steny. Z okruhu ho odviezla sanitka, no bol pri vedomí a komunikoval.