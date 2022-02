M. Andretti chce v roku 2024 vstúpiť do seriálu s novým tímom

Los Angeles 19. februára (TASR) - Michael Andretti, bývalý pretekár a vlastník tímu Andretti Autosport pôsobiaceho v americkej IndyCar, požiadal o založenie vlastnej stajne v seriáli F1. Jeho otec a majster sveta F1 z roku 1978 Mario Andretti to v piatok potvrdil na sociálnej sieti Twitter s tým, že jeho syn chce do kráľovnej motošportu vstúpiť v roku 2024. Tím má niesť názov Andretti Global, sídlil by v Anglicku a monoposty by sa vyrábali v americkom Indianapolise.



"Michael na tom pracuje celkom dlho. Po tom, ako zistil, že v F1 nie je žiaden tím na predaj, zvolil iný prístup," povedal pre agentúru AFP Mario Andretti, jediný jazdec s titulom v efjednotke, víťazstvom v Indy 500 aj pretekoch Daytona 500. Pre americké médiá doplnil, že nádejný tím už má dohodnutého aj dodávateľa motorov, neuviedol však jeho názov.



Na jeseň sa hovorilo o záujme rodiny o odkúpenie väčšinového podielu Sauber Group. Tá vlastní tím Alfa Romeo, ktorý pôsobí v F1. S európskou stranou sa však nezhodli v otázke kompetencií v stajni.



Michael Andretti je šampión americkej série CART, ktorá je predchodkyňou súčasnej IndyCar z roku 1991. Okrem toho pôsobil v sezóne 1993 v McLarene. V tradičnom tíme F1 jazdil po boku legendárneho Ayrtona Sennu a v predčasne ukončenej sezóne získal jedno pódiové umiestenie.