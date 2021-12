F1: Mick Schumacher bude rezervným jazdcom v tíme Ferrari

Berlín 22. decembra (TASR) - Nemecký pilot F1 Mick Schumacher bude v sezóne 2022 rezervným jazdcom v tíme Ferrari. V rozhovore pre RTL to potvrdil to šéf stajne Mattia Binotto.



"Mick bude naším rezervným jazdcom, rovnako ako Antonio Giovinazzi. Ak bude Antonio práve súťažiť v pretekoch Formuly E, tak naším rezervným jazdcom bude Mick," povedal šéf tímu Ferrari.



Dvadsaťdvaročný Schumacher by mal byť na 11 podujatiach pripravený zaskočiť za Charlesa Leclerca alebo Carlosa Sainza. Ak by dostal v talianskom tíme šancu ako náhradník, nasledoval by kroky svojho slávneho otca Michaela Schumachera, ktorý vo farbách Ferrari jazdil v rokoch 1996–2006 a získal s tímom päť zo svojich siedmich majstrovských titulov.



Mick Schumacher bude zároveň ďalej pretekať za tím Haas, za ktorý jazdil už aj v skončenom ročníku. "Konečným cieľom našej akadémie je vychovať jazda pre tím Ferrari," citovala Binotta agentúra DPA.