F1: Mick Schumacher nebral nikdy svoje priezvisko ako príťaž

Berlín 2. septembra (TASR) - Nemecký motoristický pretekár Mick Schumacher nebral nikdy svoje priezvisko ako príťaž. V zatiaľ neodvysielanom rozhovore pre Sky Sports to odôvodnil prístupom svojho otca Michaela. Sedemnásobný šampión F1 naňho nikdy nevyvíjal tlak.



"Otec mi vždy hovoril, aby som na to vôbec nemyslel a dostal zo seba to najlepšie," povedal podľa DPA v zatiaľ neodvysielanom rozhovore pre Sky Sports. Náhradný pilot Mercedesu, kde jeho otec ukončil v roku 2012 úspešnú kariéru, pretekal v mladosti na motokárach pod priezviskom Betsch. Dievčenské priezvisko jeho matky Corinny malo odpútať všeobecnú pozornosť.



"Bez otcovej snahy a rád by som tu určite nebol. Vždy som vedel, že je pretekár, ale až neskôr som si uvedomil, ako veľmi slávny," uviedol Mick na adresu svojho otca, ktorý je považovaný za najväčšieho pretekára v histórii F1. Na verejnosti sa neobjavil od vážneho pádu na lyžovačke v roku 2013 a o jeho zdravotnom stave nie sú známe detaily.



Samotný Mick je majster F2 z roku 2020 a dve sezóny strávil v F1 s tímom Haas. V prvej nezískali on ani ruský tímový kolega Nikita Mazepin žiadne body s nekonkurencieschopným monopostom VF-21. V ďalšom ročníku Schumachera zatienil skúsenejší Dán Kevin Magnussen a americká stajňa nepredĺžila s mladíkom zmluvu. Odvtedy pôsobí ako náhradník v Mercedese.