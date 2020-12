Mick Schumacher sa neobáva porovnávania s otcom

Berlín 27. decembra (TASR) – Nemecký pilot Formuly 1 Mick Schumacher si je vedomý, že ho po vstupe do motoristického šampionátu bude čakať neustále porovnávanie s jeho otcom Michaelom. Toho považuje za najlepšieho jazdca histórie F1.



Syn sedemnásobného majstra sveta bude od budúcej sezóny efjednotky jazdiť za tím Haas. „Je to v poriadku, neustále porovnávania s otcom ma neotravujú," povedal 21-ročný Schumacher v rozhovore pre nedeľné vydanie nemeckého magazínu Bild. „Môj otec je pre mňa tým najlepším, ktorý kedy bol v tomto športe. Prečo by som sa mal od neho dištancovať? Samozrejme, budem si musieť nájsť svoju cestu."



Mick tiež pripomenul, že dôležitú úlohu v jeho živote hrá aj jeho matka Corinna. „Je to môj najlepší radca a vždy prvý človek, ktorému volám," prezradil pilot, ktorého čaká debut v F1 21. marca na VC Austrálie.



Michael Schumacher sa vážne zranil počas lyžovačky koncom roku 2013. Od tej doby sa lieči v domácom prostredí v Ženeve. Jeho zdravotný stav drží jeho rodina mimo očí verejnosti. Informovala agentúra DPA.