F1: Monoposty Haasu nebudú mať v piatok ruské farby

Barcelona 24. februára (TASR) - Americký tím Haas nebude mať v záverečný deň predsezónnych testov motoristického seriálu MS F1 v Barcelone na svojich monopostoch ruské farby hlavného sponzora Uralkali. V piatok bude týmto spôsobom protestovať proti ruskej invázii na Ukrajinu.



Automobily Haasu štandardne jazdia v bielej, modrej a červenej farbe, v piatok budú iba biele bez názvu spoločnosti Uralkali. Ruský pilot Nikita Mazepin sa predstaví v ranných testoch. Jeho otec Dmitrij Mazepin je nevýkonný riaditeľ firmy, ktorá obchoduje prevažne s uhličitanom draselným.



Úradujúci majster sveta Max Verstappen z Holandska (Red Bull) i štvornásobný svetový šampión Sebastian Vettel z Nemecka (Aston Martin) vyhlásili, že v septembri by sa nemala konať Veľká cena Ruska v Soči. "Zobudil som sa do šokujúceho rána. To, čo sa deje, je strašné. V kalendári sú naplánované preteky v Rusku, podľa môjho presvedčenia by som sa na nich nemal zúčastniť," citovala agentúra AFP Vettela, s ktorým súhlasí aj Verstappen: "Keď je krajina vo vojne, nie je správne organizovať tam podujatie."