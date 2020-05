Na okruhu v britskom Silverstone by sa mali ísť dve Veľké ceny

Silverstone 15. mája (TASR) – Organizátori seriálu majstrovstiev sveta F1 sa dohodli s prevádzkovateľmi okruhu v britskom Silverstone na konaní dvoch Veľkých cien v roku 2020. Preteky sa budú konať bez divákov.



Obe strany sa spočiatku veľmi líšili v predstave financovania pretekov, ktoré nemôžu zarobiť na predaji lístkov, no napokon prišlo ku kompromisu. Konanie Veľkých cien však ešte môže ohroziť zámer britskej vlády nariadiť dvojtýždňovú karanténu pre všetkých prichádzajúcich do krajiny.



"Teším sa z dohody medzi okruhom v Silverstone a F1, no preteky ešte musí schváliť vláda. Naša priorita je bezpečnosť všetkých zúčastnených, nariadenie ohľadom bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu plánujeme striktne dodržiavať. Ďakujem všetkým fanúšikom za podporu, robíme všetko pre to, aby preteky F1 v lete mohli odštartovať," povedal pre BBC športový riaditeľ okruhu v Silvertsone Stuart Pringle.