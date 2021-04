F1: Na troch veľkých cenách sa pôjde šprintérska kvalifikácia

Paríž 26. apríla (TASR) - Vedenie seriálu majstrovstiev sveta F1 jednohlasne schválilo vznik takzvanej šprintérskej kvalifikácie. Tá bude súčasťou troch veľkých cien v prebiehajúcej sezóne, dvoch v Európe a jednej mimo starého kontinentu.



Šprintérska kvalifikácia na vzdialenosť približne 100 km rozhodne nielen o štartovacej pozícii jazdcov do hlavných pretekov, ale aj o zisku bodov do celkového hodnotenia. Víťaz získa tri body, druhý dva a tretí jazdec bod. "Som nadšený, že všetky stajne podporili tento návrh. Ukázali sme jednotnú vôľu pri snahe prinášať fanúšikom nové zaujímavé veci, no zároveň sme verní tradícii nášho športu," uviedol generálny riaditeľ F1 Stefano Domenicali podľa AFP.