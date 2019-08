F1: Na VC Maďarska triumfoval Hamilton

Nemecký jazdec F1 Sebastian Vettel na Ferrari (vpredu) vedie pred Fínom Valtterim Bottasom na Mercedese počas pretekov nedeľňajšej Veľkej ceny Maďarska na Hungaroringu v Budapešti 4. augusta 2019. Foto: TASR/AP

VC Maďarska (70 kôl, 1 kolo: 4,381 km, celkovo 306,6 km): 1. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes) 1.35:03,796 hod., 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +17,796, 3. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +1:01,433 min., 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1:05,250, 5. Carlos Sainz (Šp./McLaren), 6. Pierre Gasly (Fr./Red Bull), 7. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo), 8. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes), 9. Lando Norris (V.Brit./McLaren), 10. Alexander Albon (V. Brit./Toro Rosso), 11. Sergio Pérez (Mex./Racing Point), 12. Nico Hülkenberg (Nem./Renault), 13. Kevin Magnussen (Dán./Haas), 14. Daniel Ricciardo (Aus./Renault) všetci + 1 kolo, 15. Daniil Kvjat (Rus./Toro Rosso), 16. George Russell (V. Brit./Williams), 17. Lance Stroll (Kan./Racing Point), 18. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo) všetci + 2 kolá, 19. Robert Kubica (Poľ./Williams) + 3 kolá.



Nedokončili: Romain Grosjean (Fr./Haas)



Priebežné poradie: 1. Hamilton 250 bodov, 2. Bottas 188, 3. Verstappen 181, 4. Vettel 156, 5. Leclerc 132, 6. Gasly 63, 7. Sainz 58, 8. Räikkönen 31, 9. Kvjat 27, 10. Norris 24, 11. Ricciardo 22, 12. Stroll 18, 13. Magnussen 18, 14. Hülkenberg 17, 15. Albon 16, 16. Perez 13, 17. Grosjean 8, 18. Giovinazzi 1, 19. Kubica 1, 20. Russell 0.



Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 438 bodov, 2. Ferrari 288, 3. Red Bull 244, 4. McLaren 82, 5. Toro Rosso 43, 6. Renault 39, 7. Alfa Romeo 32, 8. Racing Point 31, 9. Haas 26, 10. Williams 1.



Budapešť 4. augusta (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Maďarska, 12. pretekoch seriálu F1. Tri kolá pred koncom zavŕšil úspešný útok na Holanďana Maxa Verstappena na Red Bulle, ktorý skončil druhý. Tretiu priečku obsadil s vyše 40-sekundovou stratou Nemec Sebastian Vettel na Ferrari.Pre Hamiltona to bolo už siedme víťazstvo na maďarskom okruhu, ôsme v sezóne a 81. v kariére. Brit má po 12. podujatí sezóny na konte už 250 bodov a zvýšil náskok pred druhým Valtterim Bottasom na 48 bodov. Seriál F1 bude pokračovať po takmer mesačnej prestávke Veľkou cenou Belgicka v Spa, ktorá je na programe v nedeľu 1. septembra.Verstappen si bezprostredne po štarte postrážil svoju pozíciu a na prvom mieste sa držal až do návštevy boxov v 26. kole. Štart naopak nevyšiel druhému Bottasovi, ktorý doplatil na jemné kontakty s Leclercom i Hamiltonom a v 6. kole musel navštíviť boxy a vymeniť predné krídlo. Po 14-sekundovej zastávke sa prepadol až na 20. miesto, postupne sa však posúval vyššie. Pokojné dianie rozvírili v 19. kole tímoví kolegovia Albon a Kvjat, ktorí predviedli pekný súboj vo viacerých zákrutách. Verstappen prezul v 26. kole, vďaka solídnemu náskoku nestratil veľa a zaradil sa na 2. priečku za Hamiltona. Keď však prezul aj Brit, vrátil sa Verstappen do čela pretekov. Ich vzájomný odstup bol však iba minimálny a Hamilton sa viackrát snažil predbehnúť Holanďana. Dlho sa mu to nedarilo, obaja si však pred zvyškom štartového poľa vypracovali priepastný náskok. Vďaka tomu mohol Hamilton v 49. kole prezuť na "," nestratil pozíciu a postupne sa na čerstvejších pneumatikách približoval Verstappenovi. Obaja jazdci Ferrari, Leclerc aj Vettel, sa držali za vedúcou dvojicou s výrazným náskokom na piateho Sainza. Hamilton v 67. kole využil systém DRS a suverénne predbehol Verstappena.