F1: Na VC Rakúska zvíťazil Norris pred Piastrim a Leclercom

Veľká cena Rakúska (70 kôl, 1. kolo: 4,318 km, celkovo: 306,5 km):



1. Lando Norris (V. Brit./McLaren), 2. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +2,695 sek., 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +19,820, 4. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +29,020, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +1:02,396 min., 6. Liam Lawson (Aus./Racing Bulls) +1:07,754, 7. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), 8. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber), 9. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber), 10. Esteban Ocon (Fr./Haas), 11. Oliver Bearman (V. Brit./Haas), 12. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls), 13. Pierre Gasly (Fr./Alpine), 14. Lance Stroll (Šp./Aston Martin), 15. Franco Colapinto (Arg./Alpine) všetci + 1 kolo, 16. Juki Cunoda (Jap./Red Bull) + 2 kolá.



Nedokončili: Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams), Kimi Antonelli (Tal./Mercedes), Max Verstappen (Hol./Red Bull), Carlos Sainz (Williams)



Celkové poradie (po 11 z 24 pretekov):



1. Piastri 216 bodov, 2. Norris 201, 3. Verstappen 155, 4. Russell 146, 5. Leclerc 119, 6. Hamilton 91, 7. Antonelli 63, 8. Albon 42, 9. Ocon 23, 10. Hülkenberg 22, 11. Hadjar 21, 12. Stroll 14, 13. Alonso 14, 14. Sainz 13, 15. Lawson 12, 16. Gasly 11, 17. Cunoda 10, 18. Bearman 6, 19. Bortoleto 4, 20. Colapinto 0, 21. Jack Doohan (Aus./Alpine) 0



Pohár konštruktérov:



1. McLaren 417 bodov, 2. Ferrari 210, 3. Mercedes 209, 4. Red Bull 162, 5. Williams 55, 6. Racing Bulls 36, 7. Haas, 8. Aston Martin 28, 9. Kick Sauber 26, 10. Alpine 11.

Spielberg 29. júna (TASR) - Brit Lando Norris na McLarene zvíťazili na Veľkej cene Rakúska, 11. pretekoch seriálu MS F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri, tretí finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari.Norris dosiahol svoje tretie víťazstvo v sezóne a siedme v kariére. McLaren si upevnil pozíciu na čele Pohára konštruktérov. Bod navyše za najrýchlejšie kolo získal Piastri, ktorý je naďalej na čele priebežného poradia jazdcov. Norris má po triumfe 15-bodovú stratu na lídra šampionátu.Carlos Sainz (Williams) mal odštartovať až z 19. miesta, no monopost mu zlyhal ešte pred zahrievacím kolom. V zadnej časti Sainzovho Williamsu sa objavili plamene a pre závažné poškodenie monopostu Španiel napokon neštartoval. Preteky sa začali s 15-minútovým oneskorením a napokon boli skrátené o jedno kolo. Devätnástka jazdcov následne absolvovala zahrievacie kolo, v jeho úvode mal problémy so štartom Hülkenberg, no napokon sa zaradil do „vláčiku.“Preteky na horúcej, vyše 50-stupňovej trati ideálne odštartovali McLareny. Norris si postrážil pole position a jeho tímový kolega Piastri sa rýchlo dostal na 2. miesto pred Leclerca. Vjazd do prudkej pravotočivej zákrute č. 4 nezvládol Antonelli, ktorý nedobrzdil na vnútornej stope a nárazom do zadnej časti Verstappenovho monopostu ukončil Holanďanovi preteky. Na dve kolá prišlo na trať safety car. Na čele sa usadili McLareny Norrisa a Piastriho, za nimi boli v úvodnej tretine pretekov Ferrari Leclerca a Hamiltona. Neúspešný víkend Williamsu sa skončil v 17. kole, keď Albon odstúpil pre problémy s pohonnou jednotkou. Na čele boli naďalej Norris s Piastrim, ktorí si vymenili pozície iba počas návštev boxov. V 31. kole Cunoda trafil do monopostu Colapinta, ktorý sa v zákrute roztočil. Napokon však pokračoval v pretekoch, zatiaľ čo Cunoda si musel ísť vymeniť predné krídlo a spadol na posledné miesto. V 55. kole Colapinto neposlúchol modré vlajky, keď sa ho snažil predbehnúť o kolo rýchlejší Piastri. Jazdec Alpinu krátko na to dostal 5-sekundový trest. Norris napokon bez problémov prišiel do cieľa na prvom mieste, za druhým Piastrim mal tretí Leclerc výraznú stratu.Nasledujúce preteky sú na programe už o týždeň na britskom okruhu v Silverstone., víťaz: „Celý čas som na to tlačil. Napokon je z toho výborný výsledok pre náš tím. Boli to stresujúce a aj zábavné preteky. Dnes to bolo v monoposte mimoriadne náročné, naozaj bolo veľmi teplo. Zabrať mi dal aj systém DRS, ten na tejto trati funguje naozaj dobre.“, 2. miesto: „Boli to intenzívne preteky a snáď to bolo zaujímavé pre divákov. Myslím si, že som mohol niečo urobiť lepšie, ale aj tak som dal do toho maximum. S Landom (Norrisom) to dnes bola dobrá bitka, občas až na hrane. Darilo sa mi byť v DRS, no keď som z neho vypadol, bolo to ťažké.“, 3. miesto: „Bol to pre nás dobrý víkend. V úvode pretekov mi Lando „zatvoril dvere,“ nemal som nárok. Počas pretekov som tlačil na pneumatiky asi viac, než by bolo správne. Zafungovali nám naše vylepšenia, ale na McLaren to momentálne ešte nestačí.“