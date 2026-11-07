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F1: Norris ovládol kvalifikáciu na Veľkú cenu Brazílie pred Mercedesmi
Leclerca čaká pokles o desať miest za výmenu spaľovacieho motora.
Autor TASR
Sao Paolo 7. novembra (TASR) - Britský pretekár Formuly 1 Lando Norris sa stal víťazom daždivej kvalifikácie na Veľkú cenu Brazílie časom 1:27,470 min. Druhú priečku obsadil George Russell, no toho čaká trest za výmenu motora. Jazdca stajne McLaren tak v nedeľu doplní v prvom rade na okruhu Interlagos čerstvý majster sveta Kimi Antonelli. Druhý rad bude tvoriť prekvapujúce duo Liam Lawson z Racing Bulls a pilot Haasu Nico Hülkenberg. Nedeľňajší štartový rošt sa bude mierne líšiť od výsledkov kvalifikácie, keďže tresty za výmenu motora čakajú Russella, Charlesa Leclerca, Lewisa Hamiltona či Maxa Verstappena.
Leclerca čaká pokles o desať miest za výmenu spaľovacieho motora. Rovnaký trest mal dostať aj Hamilton, no jeho nový motor nevydržal v treťom voľnom tréningu a po ďalšej výmene odštartuje z chvosta štartového poľa po boku Verstappena a Sergia Pereza. Najmenší pokles čaká Russella, ktorý klesne o päť miest.
Začiatok kvalifikácie poznačil silný dážď, pre ktorý riaditeľstvo pretekov vyvesilo červenú vlajku už po dvoch minútach. Po polhodine dážď mierne ustal a na trať vyrazil safety car, no Bernd Mayländer naďalej hlásil množstvo stojacej vody na trati najmä v prvom sektore v „Sennových esíčkach“, kde sa ide nadol z kopca. Po hodine a pol sa intenzita dažďa ustálila a na trať opäť vyrazili monoposty. V náročných podmienkach urobilo chyby viacero pilotov najmä v zákrute Juncao.
V druhej časti kvalifikácie sa podmienky zlepšili a jazdci začali postupne prezúvať na prechodné pneumatiky označené zeleným pruhom. O postup do najlepšej desiatky sa pre trest výraznejšie nesnažili Verstappen s Hamiltonom. Zálusk na dobrú pozíciu si robil Oscar Piastri z McLarenu, ktorému však nehoda debutujúceho Rafaela Camaru v závere Q2 nedovolila zlepšiť svoj čas a skončil tak dvanásty.
V úvode záverečnej časti sa opäť začala zvyšovať intenzita dažďa a jazdci si uvedomovali, že počítať sa bude každé kolo. Najrýchlejšie kolá si vymieňali Norris s Russellom, no po piatich minútach trať výrazne spomalila. Majster sveta z roku 2025 ešte stihol stanoviť najrýchlejší čas 1:27,470 min, no Brit Russell ho už neprekonal, keďže mu tím navrhol vypustiť rýchle kolo. Jazdec Mercedesu sa napokon vo vysielačke hneval, keďže mal podľa svojich slov na pole position. Na rozdiel od Russella bol Norris s kvalifikáciou spokojný. „Bol to dlhý deň. Predviedli sme skvelú kvalifikáciu, je super tu byť na pole position dva roky po sebe. Naozaj to neboli jednoduché podmienky, keď viete, že bude znova pršať. Museli sme hneď na úvod dať rýchle kolá, nespraviť žiadne chyby, čo sa nám podarilo,“ povedal po kvalifikácii držiteľ pole position.
Leclerca čaká pokles o desať miest za výmenu spaľovacieho motora. Rovnaký trest mal dostať aj Hamilton, no jeho nový motor nevydržal v treťom voľnom tréningu a po ďalšej výmene odštartuje z chvosta štartového poľa po boku Verstappena a Sergia Pereza. Najmenší pokles čaká Russella, ktorý klesne o päť miest.
Začiatok kvalifikácie poznačil silný dážď, pre ktorý riaditeľstvo pretekov vyvesilo červenú vlajku už po dvoch minútach. Po polhodine dážď mierne ustal a na trať vyrazil safety car, no Bernd Mayländer naďalej hlásil množstvo stojacej vody na trati najmä v prvom sektore v „Sennových esíčkach“, kde sa ide nadol z kopca. Po hodine a pol sa intenzita dažďa ustálila a na trať opäť vyrazili monoposty. V náročných podmienkach urobilo chyby viacero pilotov najmä v zákrute Juncao.
V druhej časti kvalifikácie sa podmienky zlepšili a jazdci začali postupne prezúvať na prechodné pneumatiky označené zeleným pruhom. O postup do najlepšej desiatky sa pre trest výraznejšie nesnažili Verstappen s Hamiltonom. Zálusk na dobrú pozíciu si robil Oscar Piastri z McLarenu, ktorému však nehoda debutujúceho Rafaela Camaru v závere Q2 nedovolila zlepšiť svoj čas a skončil tak dvanásty.
V úvode záverečnej časti sa opäť začala zvyšovať intenzita dažďa a jazdci si uvedomovali, že počítať sa bude každé kolo. Najrýchlejšie kolá si vymieňali Norris s Russellom, no po piatich minútach trať výrazne spomalila. Majster sveta z roku 2025 ešte stihol stanoviť najrýchlejší čas 1:27,470 min, no Brit Russell ho už neprekonal, keďže mu tím navrhol vypustiť rýchle kolo. Jazdec Mercedesu sa napokon vo vysielačke hneval, keďže mal podľa svojich slov na pole position. Na rozdiel od Russella bol Norris s kvalifikáciou spokojný. „Bol to dlhý deň. Predviedli sme skvelú kvalifikáciu, je super tu byť na pole position dva roky po sebe. Naozaj to neboli jednoduché podmienky, keď viete, že bude znova pršať. Museli sme hneď na úvod dať rýchle kolá, nespraviť žiadne chyby, čo sa nám podarilo,“ povedal po kvalifikácii držiteľ pole position.
kvalifikácia na VC Brazílie - výsledky:
1. Lando Norris (V.Brit./McLaren) 1:27,470 min., 2. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,204 s, 3. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,625, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,819, 5. Liam Lawson (N.Zél./Racing Bulls) +0,851, 6. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1,198, 7. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +1,293, 8. Oliver Bearman (V.Brit./Haas) +2,361, 9. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +2,841, 10. Alex Albon (Thaj./Williams) +2,986
1. Lando Norris (V.Brit./McLaren) 1:27,470 min., 2. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,204 s, 3. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,625, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,819, 5. Liam Lawson (N.Zél./Racing Bulls) +0,851, 6. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1,198, 7. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +1,293, 8. Oliver Bearman (V.Brit./Haas) +2,361, 9. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +2,841, 10. Alex Albon (Thaj./Williams) +2,986