F1: Norris vybojoval v Monaku pole position v novom traťovom rekorde

Kvalifikácia na VC Monaka - výsledky:



1. Lando Norris (V. Brit./McLaren) 1:09,954 min, 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) 1:10,063, 3. Oscar Piastri (Aus./McLaren) 1:10,129, 4. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) 1:10,382, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:10,669, 6. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) 1:10,923, 7. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) 1:10,924, 8. Esteban Ocon (Fr./Haas) 1:10,942, 9. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) 1:11,129, 10. Alexander Albon (Thaj./Williams) 1:11,213

Monte Carlo 24. mája (TASR) - Britský automobilový pretekár Lando Norris získal pole position na VC Monaka seriálu F1. Výrazne tak zvýšil svoje šance na triumf v nedeľných pretekoch a zdramatizovanie súboja o titul s austrálskym tímovým kolegom Oscarom Piastrim. Ten skončil tretí, o 66 stotín za domácim Charlesom Leclercom na Ferrari. Úradujúci majster sveta, Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, bol piaty.McLareny neboli v priebehu kvalifikácie jednoznačne najrýchlejšie a niekoľko sekúnd pred koncom to vyzeralo na prvú pole position pre Ferarri v podaní Leclerca. Norris však v poslednom pokuse vylepšil technický tretí sektor, dosiahol rekord trate 1:09,954 a Leclerca predstihol o 0,109 sekundy.Sklamaním bola kvalifikácia pre Mercedes. Kimi Antonelli najprv havaroval na netypickom mieste, a to v šikane Nouvelle, kým jeho tímový kolega odstúpil z Q2 pre technické problémy. Monopost W16 mu vypovedal službu uprostred tunela a kvalifikácia tak musela byť prerušená. V prostrednej časti vypadol aj Japonec Juki Cunoda na Red Bulle, čím pokračuje vo svojich rozpačitých výkonoch po nahradení Liama Lawsona. Ten postúpil s „“ Racing Bullom do Q3 a obsadil deviate miesto, jeho francúzsky tímový kolega Isack Hadjar bol šiesty, o štvrť sekundy za Verstappenom.