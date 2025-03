F1: Norris vyhral daždivú VC Austrálie pred Verstappenom a Russellom

Melbourne 16. marca (TASR) - Britský pretekár Lando Norris vyhral daždivú VC Austrálie, úvodné podujatie majstrovstiev sveta formuly 1. Druhé miesto obsadil úradujúci majster sveta, Holanďan Max Verstappen na Red Bulle so stratou 895 tisícin sekundy. Pódium doplnil Norrisov krajan George Russell z tímu Mercedes s mankom 7,586 s.



Pre Norrisa to bolo piate víťazstvo v kariére a premiérové na okruhu Albert Park. Jeho tím mal na dosah double, zmaril ho však prudký lejak v závere, ktorý zamiešal poradím na všetkých desiatich bodovaných priečkach. Po odchode bezpečnostného vozidla na posledný poltucet kôl to bol tuhý boj o vedenie, ale Norris ho nakoniec pred Verstappenom ustrážil. Po 1029 dňoch sa stal novým lídrom celkového poradia a na čele vystriedal práve Holanďana.



Zahrievacie kolo sa začalo napriek dažďu načas, no už počas neho havaroval v druhej zákrute francúzsky nováčik Isack Hadjar z tímu Racing Bulls a procedúra sa zopakovala. Preteky sa nakoniec začali o štvrťhodinu neskôr, no v prvom ostrom kole "chytil" pred šiestou zákrutou aquaplaning domáci Jack Doohan z Alpinu. Vedenie pretekov povolalo safety car a počas rýchlostného obmedzenia svoj monopost rozbil v premiére za Williams Carlos Sainz, keď mu vynechal motor, čo viedlo na stojacej vode ku šmyku. Počas krátkej pasáže získal jednu pozíciu z tretieho miesta štartujúci Verstappen na úkor Oscara Piastriho (McLaren), Charles Leclerc na Ferrari zas poskočil o dve miesta na 5. priečku.



Bezpečnostné vozidlo išlo dole v siedmom kole po tom, ako spolu s monopostami odhrnuli vodu z jazdnej stopy, a vtedy sa začalo plynule pretekať. Vedúca trojka sa vzdialila zvyšku štartového poľa o 10 sekúnd, no všetci boli na mokrej vozovke opatrní. Vedenie pretekov nezvyčajne povolilo v 12. kole DRS - to je bežne v daždivých pretekoch deaktivované, keďže voz s otvoreným zadným krídlom stráca prítlak na zadnej náprave. V daždi nezvyčajne chyboval Verstappen, keď prebrzdil ostrú zákrutu a daroval druhé miesto Piastrimu. Pár pozícií v daždi dokázal získať nováčik na Mercedese Kimi Antonelli, ktorému nevyšla ideálne kvalifikácia a štartoval až zo 16. pozície. V dvadsiatom kole začali tímy uvažovať o zastávkach v boxoch, no situáciu komplikovali premenlivé podmienky. Rébus "vyriešil" v 34. kole španielsky veterán Fernando Alonso (Aston Martin), keď dostal šmyk na obrubníku a tímy využili priestor medzi vyvesením žltých vlajok a výjazdom bezpečnostného vozidla na prezutie.



Väčšina zvolila pneumatiky do sucha, konkrétne stredne tvrdé a tvrdé zmesi. Jedine Haas, ktorého jazdci boli beznádejne poslední, sa rozhodol zariskovať a zostať na gumách do prechodného mokra. Ešte počas výjazdu bezpečnostného vozidla ich však presvedčil na prezutie ich jazdec Esteban Ocon, no ukázalo sa, že svoj tím zrejme obral a slušnú porciu bodov.



O pár kôl prišiel lejak, v treťom sektore okruhu vyleteli z trate vedúci Norris i jeho na druhom mieste jazdiaci tímový kolega Piastri. Ten zostal zaseknutý na trávniku a prepadol sa na chvost. Jeho tím však dobre zareagoval na meniacu sa situáciu, udržal Norrisovo vedenie a Piastri sa dokázal vrátiť späť na body. Zareagovať stihol aj Mercedes, čo pomohlo k pódiu Russella a piatemu miestu nováčika Andreu Kimiho Antonelliho. Ten je po Verstappenovi a Kanaďanovi Lancovi Strollovi tretí najmladší debutant v histórii. Medzi touto dvojicou bol na štvrtej priečke Thajčan Alex Albon a získal tak pre Williams 12 bodov, čo sú takmer tri štvrtiny z celého vlaňajšieho zisku (17) tejto tradičnej stajne. Na šiestu priečku sa v chaose posunul Stroll z Astonu Martin a za ním uchmatol šesť bodov nečakane Sauber, konkrétne s Nicom Hülkenbergom za volantom. Bodovanú desiatku doplnili Leclerc, Piastri a v premiére za Ferrari bral bod Lewis Hamilton. Jazdci tradičného talianskeho tímu zostali na záver na trati príliš dlho s pneumatikami do sucha a prepadli sa poradím. Na nával vody doplatili haváriami vo svojej premiére za Red Bull Novozélanďan Liam Lawson a brazílsky nováčik zo Sauberu Gabriel Bortoleto.