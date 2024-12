F1: Norris vyhral kvalifikáciu v Abú Zabí pred Piastrim a Sainzom

Abú Zabí 7. decembra (TASR) - Brit Lando Norris na McLarene zvíťazil v sobotnej kvalifikácii VC Abú Zabí, záverečnom podujatí seriálu MS F1. Druhý najrýchlejší čas dosiahol Norrisov tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri. Tretí odštartuje Španiel Carlos Sainz na Ferrari. McLaren sa výrazne priblížil k spečateniu triumfu v Pohári konštruktérov, v ktorom má 21-bodový náskok pred Ferrari.



"Bol to pre nás perfektný deň. Sme spokojní s double, aj keď to bolo náročné. Mal som skvelé posledné kolo a presne to sme dnes chceli dosiahnuť. Musíme zdolať Ferrari, ale chcem vyhrať. Vieme, čo musíme urobiť a musíme zostať sústredení. Máme dobrú šancu a dáme do toho všetko," uviedol Norris po skončení kvalifikácie v rozhovore pre reportéra F1.



Na úplnom chvoste štartového roštu bude Charles Leclerc na Ferrari. Monačanov čas v druhej časti kvalifikácie zmazali pre porušenie traťových limitov a Leclerc obsadil 14. miesto. Už istá penalizácia za použitie tretej batérie v sezóne ho odsunie do posledného radu.



Náročnú rozlúčku s Mercedesom bude mať v nedeľných pretekoch Lewis Hamilton. Sedemnásobný majster sveta nepostúpil z prvej časti kvalifikácie a obsadil až 18. miesto. Už istý štvornásobný majster sveta Max Verstappen na Red Bulle bude štartovať z piatej pozície. Pred Holanďana sa dostal prekvapivo Nemec Nico Hülkenberg z Haasu, tímu ktorý bojuje v Pohári konštruktérov o šiestu priečku s Alpinom. Francúzsky tím sa bude spoliehať na Pierra Gaslyho, ktorý skončil v kvalifikácii šiesty.







Kvalifikácia VC Abú Zabí - výsledky:



1. Lando Norris (V. Brit./McLaren) 1:22,595 min., 2. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,209 sekundy, 3. Carlos Sainz (Šp./Ferarri) +0,229, 4. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +0,291, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,350, 6. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +0,389, 7. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,537, 8. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +0,601, 9. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber) +0,609, 10. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +0,669