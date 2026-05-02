< sekcia Šport
F1: Norris zvíťazil v šprinte pred VC Miami, 2. Piastri, 3. Leclerc
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miami 2. mája (TASR) - Britský jazdec Lando Norris na McLarene zvíťazil v sobotňajšom šprinte pred Veľkou cenou Miami F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri, body za tretie miesto získal Monačan Charles Leclerc na Ferrari.
Talian Kimi Antonelli na Mercedese dostal dodatočný päťsekundový trest pre porušenie traťových limitov a klesol zo štvrtého miesta na šieste. Vďaka tomu si polepšili George Russell (Mercedes) a Max Verstappen (Red Bull). „Je pekné byť späť na najvyššom stupienku. Bol to dobrý deň pre nás. Tlačil som a snažil som sa nájsť rovnováhu medzi tlačením a uvoľnením, aby som nerobil chyby. Je to dobrý štart víkendu, ale musím to potvrdiť aj ďalej,“ uviedol Norris.
výsledky šprintu pred VC Miami:
1. Lando Norris (V. Brit./McLaren) 29:15,045 min., 2. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +3,766 s, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +6,251, 4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +12,951, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +13,639, 6. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +13,777, 7. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +21,665, 8. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +30,525, 9. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +35,346, 10. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +36,970
