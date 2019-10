F1: Od novej sezóny zavedú platové stropy

Austin 31. októbra (TASR) - Vedenie seriálu F1 vo štvrtok oznámilo zmenu pravidiel týkajúcu sa finančného stropu pre jednotlivé tímy. Od novej sezóny budú môcť ročne minúť na zlepšenie monopostov maximálne 175 miliónov dolárov.



Cieľom inovácie v rámci zavedenia stropu je znížiť finančné rozdiely a zároveň zlepšiť konkurencieschopnosť naprieč všetkými stajňami. "Cieľom je zlepšiť konkurenciu na trati a spraviť preteky zaujímavejšími. Úroveň monopostov sa vyrovná," uviedol generálny riaditeľ F1 Chase Carey. Obmedzenia sa netýkajú nákladov spojených s marketingom a zmlúv s jazdcami. Stajne, ktoré presiahnu výšku stropu, budú automaticky čeliť sankciám, môžu prísť aj o prvenstvá v Pohári jazdcov či konštruktérov.



Rokovania o stanovení stropov prebiehali už niekoľko sezón. Podľa výkonného riaditeľa F1 Rossa Brawna je nevyhnutné finančné obmedziť najmä veľké tímy, ktoré často strácajú kontrolu nad výdavkami. "Takmer sme sa ako F1 stali obeťami vlastného úspechu. Rozpočty neúnosne rastú, vedenia jednotlivých tímov od nás chceli kontrolu," dodal Brawn. Predchádzajúce snahy o zavedenie finančných stropov podľa jeho slov vždy skončili len ako "džentlmenské dohody" naprieč tímami, ktoré sa však často nedodržiavali.



Hybridné motory zostávajú aj naďalej hlavnou súčasťou F1, no monoposty by sa v budúcnosti mali stať ťažšie a pomalšie. Technické zmeny, ktoré seriál ponúkne, zahŕňajú vylepšenia aerodynamiky a zvýšenie veľkosti kolies. Tieto zmeny by v priemere mali znížiť rýchlosť na kolo až o 3 sekundy. Informovala o tom agentúra AP.