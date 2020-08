Perez mal negatívny test a môže štartovať už tento víkend

Silverstone 6. augusta (TASR) – Mexický jazdec Sergio Perez má po absolvovaní povinnej sedemdňovej karantény negatívny test na koronavírus. Do pretekania sa tak zapojí už tento víkend, keď sa na okruhu v Silverstone uskutoční Veľká cena 70. výročia Formuly 1. Informovala agentúra AP.



Tridsaťročný rodák z Guadalajary sa nakazil koronavírusom počas cesty do svojej rodnej krajiny po Veľkej cene Maďarska. Člen tímu Racing Point nastúpil do izolácie a nepredstavil sa na štvrtom a ani piatom podujatí seriálu. Perez prezradil, že navštívil vo svojej rodnej krajine nemocnicu, keďže jeho matku hospitalizovali a prišiel do kontaktu s chorou osobou.