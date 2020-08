F1: Perez opäť pozitívny, vynechá víkendovú VC v Silverstone

Silverstone 7. augusta (TASR) - Mexický jazdec F1 Sergio Perez napokon nebude štartovať na víkendovej VC v Silverstone. Hoci po absolvovaní povinnej sedemdňovej karantény mal prvý test na koronavírus negatívny, druhý v piatok vykázal pozitívne hodnoty.



Na okruhu v Silverstone, kde sa uskutoční Veľká cena 70. výročia Formuly 1 ho tak opäť nahradí Nemec Nico Hulkenberg. Informovala agentúra AP.



"Fyzicky sa cíti dobre. Celý tím mu praje skorý návrat," uviedol jeho zamestnávateľ Racing Point v oficiálnom komuniké.



Tridsaťročný rodák z Guadalajary sa nakazil koronavírusom počas cesty do svojej rodnej krajiny po Veľkej cene Maďarska. Člen tímu Racing Point nastúpil do izolácie a nepredstavil sa na štvrtom podujatí seriálu MS v Anglicku. Perez prezradil, že navštívil vo svojej rodnej krajine nemocnicu, keďže jeho matku hospitalizovali a prišiel do kontaktu s chorou osobou.