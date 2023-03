F1: Veľkú cenu Saudskej Arábie vyhral Perez

VC Saudskej Arábie (50 kôl, 1 kolo: 6,174 km, celkovo: 308,45 km):



1. Sergio Perez (Mex./Red Bull),

2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +5,355 s,

3. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +20,728,

4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +25,866,

5. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +31,065,

6. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +35,876,

7. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +43,162,

8. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +52,832,

9. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +54,747,

10. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:04,826 min.,

11. Júki Cunoda (Jap./AlphaTauri) +1:07,494,

12. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1:10,588,

13. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo) +1:16,060,

14. Nyck De Vries (Hol./AlphaTauri) +1:17,478,

15. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +1:25,021,

16. Logan Sargeant (USA/Williams) +1:26,293,

17. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1:26,445,

18. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) + 1 kolo

Nedokončili: Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams), Lance Stroll (Kan./Aston Martin)

Priebežné poradie (po 2. z 23 pretekov):

1. Verstappen 44 bodov,

2. Perez 43,

3. Alonso 30,

4. Sainz 20,

5. Hamilton 20,

6. Russell 18,

7. Stroll 8,

8. Leclerc 6,

9. Gasly 4,

10. Ocon 4,

11. Bottas 4,

12. Magnussen 1,

13. Albon 1,

14. Cunoda 0,

15. Hülkenberg 0,

16. Sargeant 0,

17. Kuan-jü 0,

18. De Vries 0,

19. Piastri 0,

20. Norris 0

Pohár konštruktérov:

1. Red Bull 87 bodov,

2. Aston Martin 38,

3. Mercedes 38,

4. Ferrari 26,

5. Alpine 8,

6. Alfa Romeo 4,

7. Haas 1,

8. Williams 1,

9. Alphatauri 0,

10. McLaren 0



Džidda 19. marca (TASR) - Mexičan Sergio Perez z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Saudskej Arábie, druhom podujatí seriálu MS formuly 1. Na druhom mieste finišoval jeho tímový kolega Holanďan Max Verstappen, tretí skončil Španiel Fernando Alonso z Aston Martinu.Pre 33-ročného Pereza to bolo prvé víťazstvo v sezóne a piate v kariére. Pre tím Red Bull to bolo v druhých pretekoch sezóny druhé double. Verstappen s Perezom si na pódiu vymenili poradie po pretekoch v Bahrajne. Tretí bol v oboch prípadoch Alonso, ktorý dosiahol v Saudskej Arábii svoje 100. pódiové umiestnenie. Bod za najrýchlejšie kolo získal úradujúci majster sveta Verstappen, ktorý sa vďaka tomu dostal na čelo priebežného poradia tesne pred Pereza.Z prvej pozície odštartoval Perez, ale okamžite o ňu prišiel, pretože Alonso sa natlačil do prvej zákruty a dostal sa do čela. Štart sa zaobišiel bez kolízií, no Alonso dostal krátko na to 5-sekundovú penalizáciu pre nesprávne postavenie na štarte. Perez sa v 4. kole pomerne jednoducho dostal pred Alonsa a postupne zvyšoval náskok. Víťaz uplynulých dvoch sezón Verstappen odštartoval až z 15. priečky, no rýchlo sa posúval poradím a v 15. kole už bol na 4. pozícii. Za ním v tej chvíli jazdil Leclerc, ktorý odštartoval z 12. priečky. Pre Lancea Strolla sa preteky skončili v 18. kole, keď odstúpil pre technický problém. Na trať prišiel safety car a jeho prítomnosť využilo viacero pretekárov na prezutie. Do boxov zamierili aj líder Perez a jeho najbližší prenasledovatelia Alonso a Russell. V 23. kole sa Verstappen dostal pred Russella na tretie miesto a s jeho rýchlosťou si neporadil ani Alonso, ktorý prišiel o druhú priečku v 25. kole. Krátko na to sa preteky skončili pre Albona, ktorý mal problémy s brzdami. Poradie a čele sa ustálilo na trojicu Perez - Verstappen - Alonso. V 47. kole predviedli Magnussen a Cunoda efektný súboj o 10. miesto, ktorý dopadol lepšie pre Dána. V závere sa už nič zásadné nezmenilo, Perez si bez problémov postrážil piate víťazstvo v kariére.Tretie preteky seriálu MS F1 sezóny 2023 sú na programe v nedeľu 2. apríla v Austrálii.