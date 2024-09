F1: Perezov otec skončil po nehode syna s podozrením na infarkt

Mexico City 17. septembra (TASR) - Otca mexického pretekára F1 Sergia Pereza museli v nedeľu hospitalizovať v nemocnici v Mexico City pre podozrenie na infarkt. Stalo sa tak po tom, čo doma skolaboval krátko po nehode svojho syna počas Veľkej ceny Azerbajdžanu. Stav bývalého mexického poslanca Antonia Pereza je stabilizovaný, no naďalej zostáva v nemocnici.



Pilot Red Bullu bol v Baku blízko k stupňom víťazov, ale po súboji s Carlosom Sainzom z Ferrari narazil do bariér mestského okruhu. "Ku všetkému došlo po zrážke a mohol to spôsobiť šok z nehody. Lekári kontrolujú moje srdce, aby zistili, prečo som omdlel," povedal 65-ročný Antonio Perez, ktorého našli v nedeľu ráno v kúpeľni svojho domu v Mexico City v bezvedomí. Záchranári mu poskytli prvú pomoc a odviezli ho s podozrením na infarkt do nemocnice v hlavnom meste.