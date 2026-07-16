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Piastri potvrdil, že zostáva v McLarene aj v budúcej sezóne

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Deväťnásobný víťaz pretekov reagoval na nedávne špekulácie o svojej výmene s Maxom Verstappenom z Red Bullu.

Autor TASR
Spa Francorchamps 16. júla (TASR) - Austrálsky pilot F1 Oscar Piastri prezradil na štvrtkovej tlačovej konferencii pred Veľkou cenou Belgicka, že zostane v McLarene aj v budúcej sezóne. Deväťnásobný víťaz pretekov reagoval na nedávne špekulácie o svojej výmene s Maxom Verstappenom z Red Bullu.

„Zachytil som nejaké reči, no som úplne spokojný so svojou súčasnou pozíciou. Zak Brown a Andrea Stella sa v tejto situácii zachovali skvele a dodali mi potrebnú istotu. Verím tomuto tímu, verím tomu, čo mi povedali, a cítim, že mi dôverujú,“ citovala 25-ročného Piastriho agentúra AFP.

Štvornásobný majster sveta Verstappen odmietol špekulácie komentovať a uviedol, že o svojej budúcnosti nemá žiadne novinky. „Max sa momentálne necíti práve najlepšie a zvažuje rôzne možnosti. Podobná situácia nastala aj minulý rok v súvislosti s ním a Mercedesom. Nie je to nič nové, no ja som veľmi spokojný s tým, kde som,“ dodal Piastri na adresu Holanďana.
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