Piloti F1 chcú pokľakom podporiť boj proti rasizmu

Londýn 30. júna (TASR) - Piloti F1 uvažujú, že si počas otvorenia posunutej sezóny kľaknú a vyjadria tak podporu boju proti rasizmu a hnutiu "Black Lives Matter".



"Ak to urobíme, mali by sme to spraviť všetci spoločne. Budeme sa o tom rozprávať v piatok na mítingu pilotov. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ukázali, že rešpektujeme všetkých," uviedol jazdec McLarenu Lando Norris. Informovala agentúra AP.



Skrátená sezóna F1 sa bez prítomnosti divákov začne 5. júla VC Rakúska, o týždeň neskôr sa na rovnakom okruhu Red Bull Ring uskutoční Veľká cena Štajerska. Kolotoč F1 sa potom presunie do Maďarska a nasledovať budú dve podujatia v britskom Silverstone.