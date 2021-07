Pole position na VC v Silverstone premiérovo určí šprint

Silverstone 16. júla (TASR) – Poradie na štarte nedeľňajšej Veľkej ceny Veľkej Británie motoristického seriálu MS F1 premiérovo určí tzv. šprint. Ten má podľa organizátorov priniesť do súťažného víkendu v Silverstone ešte viac akcie, no názory niektorých pretekárov na túto novinku sú skeptické.



Kvalifikácia na VC Veľkej Británie je na programe netradične už v piatok. Jej víťaz však nezíska pole position do hlavných pretekov, ale odštartuje z prvého miesta do sobotňajšieho šprintu. Novinka sa však medzi pretekármi nestretla s nadšením.



„Myslím si, že nie je správne, aby víťaz kvalifikácie získal pole position iba pre šprint. Na prvú priečku na štarte v pretekoch bolo vždy potrebné dosiahnuť najrýchlejšie kolo v kvalifikácii a tak by to malo ostať. Ak to má byť disciplína, ktorá sa uskutoční iba párkrát, tak je to ešte v poriadku, no bolo by zvláštne pokračovať v tom dlhodobo," povedal víťaz 57 kvalifikácií, Nemec Sebastian Vettel.



Tento experiment sa v sezóne 2021 pravdepodobne zopakuje ešte dvakrát. Podľa športového riaditeľa F1 Rossa Brawna to môže priniesť „nabitejší víkend s tromi dňami intenzívneho súťaženia," no prezident Medzinárodnej automobilovej federácie Jean Todt pripomenul, že „súťažiť sa bude v nedeľu." Šprint bude trvať 25 až 30 minút, pričom sa bude jazdiť na 100 km (17 kôl).



Výsledkom bude nielen sformovanie štartových pozícií pre nedeľné preteky, ale aj niekoľko bodov do celkovej klasifikácie - víťaz získa 3 body, druhý v poradí 2 a tretí 1. Hoci si vedenie F1 sľubuje atraktívny formát a veľa akcie na sto kilometroch, podľa sedemnásobného majstra sveta, Brita Lewisa Hamiltona budú diváci skôr svedkami vláčika. „Dúfajme, že bude aj nejaké predbiehanie, ale pravdepodobne to nebude príliš vzrušujúce."