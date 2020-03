F1: Pre koronavírus sú ohrozené aj VC Holandska a Španielska

Melbourne 14. marca (TASR) - Po zrušení prvých štyroch podujatí ročníka v Austrálii, Bahrajne, Vietname a Číne sa pre epidémiu koronavírusu zrejme neuskutočnia ani preteky F1 v Holandsku a Španielsku. Podľa agentúry DPA by najreálnejšie mohla nová sezóna odštartovať 7. júna, keď sa má konať Veľká cena Azerbajdžanu, ktorá bola pôvodne až ôsma v poradí.



Úvodné podujatie tohtoročnej sezóny - VC Austrálie v Melbourne, ktorá sa mala konať tento víkend, zrušili vo štvrtok po tom, čo jeden z členov tímu McLaren mal pozitívny test na nový koronavírus. Už dávnejšie Medzinárodná automobilová federácia (FIA) rozhodla o odložení VC Číny, v piatok padol verdikt aj o zrušení VC Bahrajnu a VC Vietnamu. Organizátori VC Holandska plánovanej na 3. mája uviedli, že sú v kontakte s FIA a vedením efjednotky ohľadne možných konzekvencií týkajúcich sa pretekov v Zandvoorte. V prípade preloženia veľkej ceny plánujú ponechať vstupenky v platnosti. Pre Holanďanov by bolo zrušenie podujatia veľmi trpké, veď Zandvoort čaká na preteky F1 dlhých 35 rokov. Týždeň po VC Holandska sa má konať podujatie v Barcelone (10. mája), ktoré je takisto ohrozené. FIA naznačila, že nový ročník by sa mohol rozbehnúť až na konci mája, 24. mája je na programe VC Monaka, reálnejší termín je však 7. jún, keď sa má uskutočniť VC Azerbajdžanu na okruhu v Baku.



Počet smrteľných obetí nového koronavírusu SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo v sobotu ráno zvýšil na 5429, v 139 krajinách sveta ho diagnostikovali u 145.369 osôb.