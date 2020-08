F1: Rozhodne rodina. Räikkönen sa ešte nerozhodol o budúcnosti

Helsinki 27. augusta (TASR) - Fínsky pretekár Kimi Räikkönen sa ešte nerozhodol, či bude aj v budúcom roku jazdiť vo formule 1. Štyridsaťročný pretekár už dávnejšie uviedol, že by chcel tráviť viac času so svojou rodinou.



Počas Veľkej ceny Španielska pred dvoma týždňami povedal novinárom, že zvažuje svoju budúcnosť, vo štvrtok na tlačovej konferencii pred VC Belgicka uviedol: "Najprv príde rodina a samozrejme deti. Tento rok som bol viac doma, to bolo skvelé. Práve rodina je to, čo rozhodne, či budem aj naďalej pretekať."