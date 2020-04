Rakúska vláda nebude protestovať proti pretekom bez divákov

Spielberg 15. apríla (TASR) – Rakúska vláda nebude brániť uskutočneniu pretekov motoristickej F1 za zatvorenými dverami. Na Red Bull Ringu v Spielbergu by sezóna prestížneho seriálu mohla odštartovať 5. júla.



Veľká cena Francúzska, ktorá bola naplánovaná na 28. júna, sa nebude môcť konať v pôvodnom termíne pre predĺženie karantény v krajine. Vedenie F1 sa zameralo na začiatok júla, mohlo by sa stihnúť odjazdiť devätnásť podujatí. V kalendári figurovalo 22 VC, ale pre pandémiu nového koronavírusu museli zrušiť preteky v Austrálii i Monaku, odložili súťaže v Bahrajne, Vietname, Číne, Holandsku, Španielsku, Azerbajdžane a Kanade.



Alternatívu VC bez fanúšikov už minulý týždeň pripustil technický riaditeľ F1 Ross Brawn. "Nechceme stáť v ceste, toto je niečo iné ako v prípade zápasov na štadiónoch, samozrejme, stále by museli platiť obmedzenia verejného kontaktu. Vidím to ako priechodnú možnosť," citoval portál autosport.com ministra športu Wernera Koglera, podľa ktorého je najväčšia prekážka cestovanie do krajiny a z nej.



Rakúska vláda včera ohlásila uvoľňovanie opatrení, od 1. mája sa opäť môžu otvoriť určité športoviská pre hromadné športy. "F1 je medzinárodná karavána v najlepšom slova zmysle. To treba brať do úvahy, nechcem do toho zasahovať, len sa ubezpečiť, že budú dodržané platné pravidlá. Dôležitý je aj počet osôb v konvoji, tisíce sú lepšie než desaťtisíce. Čím viac ľudí, tým vyššia pravdepodobnosť, že sa niečo prihodí," dodal Kogler.