F1: Red Bull predĺžil spoluprácu s Hondou do roku 2025

Viedeň 2. augusta (TASR) - Japonská automobilka Honda sa dohodla na trojročnom predĺžení spolupráce s Red Bullom Racing. Tím formuly 1 používa od začiatku prebiehajúcej sezóny jej motory s vlastným označením a Honda mu poskytuje výraznú technickú podporu.



Spolupráca tak bude trvať do konca platnosti súčasných technických pravidiel. Od roku 2026 by malo prísť k ich regulácii, ktorá prinesie oveľa ekologickejšie monoposty. Rakúsky tím zvažuje, že do tejto éry vstúpi s nemeckým Porsche, pre ktoré by to bol návrat do seriálu po viac ako troch dekádach. Naposledy dodávalo svoje pohonné jednotky tímu Footwork v roku 1991.



Samotná Honda odišla z kráľovnej motošportu na konci minulého roka napriek zisku majstrovského titulu Maxa Verstappena. Odôvodnila to vysokými finančnými nákladmi spojenými s pôsobením v tejto sérii. Holanďan je na ceste k celkovému triumfu aj v tejto sezóne – na druhého Charlesa Leclerca (Ferrari) má v polovici ročníka náskok 88 bodov.