F1: Ricciardo očakáva v prvých pretekoch po pauze poriadny chaos

Londýn 9. mája (TASR) - Austrálsky pilot F1 Daniel Ricciardo je presvedčený, že prvé preteky seriálu MS po dlhej pauze spôsobenej koronakrízou budú poriadne chaotické. Tridsaťročný jazdec Renaultu sa domnieva, že sa dlhá pauza odrazí v množstve jazdeckých chýb a kolízií.



"Bude to chaos, dúfam, že kontrolovaný. Jazdci vyšli z cviku, bude tam veľa emócií, veľkého nadšenia. Niektorí budú zvládať adrenalín lepšie, ďalší horšie. Bude možné vidieť veľa zaujímavých situácií, som si istý," citovalo Ricciarda Rádio BBC. Podobný názor má aj šéf tímu F1 Red Bull Christian Horner. Ten tvrdí, že v úvode novej sezóny bude na okruhoch veľa havárií. Aj podľa neho piloti vyšli z cviku, keďže prvých desať veľkých cien zrušili pre pandémiu koronavírusu.



Seriál by mal odštartovať 5. júla VC Rakúska. O týždeň neskôr by sa na Red Bull Ringu v blízkosti Spielbergu mala uskutočniť ďalšie podujatie. Všetky preteky budú bez prítomnosti divákov.