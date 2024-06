F1: Russell vyhral VC Rakúska, Verstappen je piaty

Celkové poradie jazdcov (po 11 z 24 pretekov)



1. Verstappen 237 b,

2. Norris 156,

3. Leclerc 150,

4. Sainz 135,

5. Perez 118,

6. Piastri 112,

7. Rusell 111,

8. Hamilton 85,

9. Alonso 41,

10. Tsunoda 19,

11. Stroll 17,

12. Hülkenberg 14,

13. Ricciardo 11,

14. Oliver Bearman (V. Brit./Ferrari) 6,

15. Gasly 6,

16. Magnussen 5,

17. Ocon 3,

18. Albon 2







Poradie konštruktérov (po 11 z 24 pretekov)



1. Red Bull 355 b,

2. Ferrari 291,

3. McLaren 268,

4. Mercedes 196,

5. Aston Martin 58,

6. Racing Bulls 30,

7. Haas 19,

8. Alpine 9,

9. Williams 2



Spielberg 30. júna (TASR) - Britský jazdec George Russell na Mercedese vyhral Veľkú cenu Rakúska seriálu MS F1 a zaznamenal druhý triumf v kariére. Druhé miesto obsadil Austrálčan Oscar Piastri na McLarene, pódium uzavrel Španiel Carlos Sainz na Ferrari. Úradujúci majster sveta Max Verstappen z Red Bullu skončil piaty, upevnil si však vedenie v celkovej klasifikácii.Najlepšie začal Verstappen, ktorý si hneď v úvode vypracoval menší náskok. Norris mal problém udržať si druhú priečku pred Russellom, no napokon sa mu to podarilo. Charles Leclerc musel ísť do boxov hneď v prvom kole pre poruchu na monoposte. Verstappen si v šiestom kole udržiaval dobré tempo a postupne si vybudoval na čele náskok pred druhým Norrisom. Úradujúci majster sveta svoj náskok zvýšil na tri sekundy.Pre problémy s monopostom musel Leclerc opäť zamieriť do boxov. Po druhej návšteve boxovej uličky figuroval až na poslednom 20. mieste. Tesne pred polovicou pretekov prišli do tesného súboja oba monoposty Alpinu. Esteban Ocon si však udržal 12. miesto pred Pierrom Gaslym.V 51. kole sa Verstappenov náskok pred Norrisom po návšteve v boxoch výrazne znížil. Britský jazdec skúsil Holanďana predstihnúť, ale ten si post lídra udržal. V druhej polovici pretekov sa boj o prvé miesto zintenzívnil. Norrisovi sa podarilo predstihnúť Verstappena, ale pri manévri vyšiel mimo trať, takže musel vedúci post prepustiť jazdcovi Red Bullu. V 60. kole na neho strácal iba šesť stotín sekundy. V tretej zákrute sa obaja lídri pretekov zrazili a dostali defekt.Verstappen a Norris zamierili do boxov a v závere pretekov sa na čelo dostal prekvapivo George Russell. Norris navyše dostal päťsekundový trest za traťové limity a následne z pretekov odstúpil. Verstappen dostal 10-sekundovú penalizáciu za spôsobenie kolízie s Norrisom.Tri kolá pred koncom si Russell na Mercedese udržoval dobré tempo a vybudoval si trojsekundový náskok na McLaren Oscara Piastriho. Na konto si pripísal druhý triumf v kariére, premiérovo sa tešil v roku 2022 v Brazílii.uviedol Russell podľa agentúry DPA.Verstappen napokon skončil na piatom mieste, aj napriek defektu, extra zastávke a desaťsekundovému trestu. Štvrtý skončil Lewis Hamilton na Mercedese. Dobrý výsledok zaznamenal aj Nico Hülkenberg z Haasu, ktorý skončil šiesty. Body získali aj Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo a Pierre Gasly.povedal Verstappen.1. George Russell (V. Brit./Mercedes) 1:24:22,798 h,2. Oscar Piastri (Aust./McLaren) + 1,906 s,3. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) + 4,533,4. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes) + 23,142,5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) + 37,253,6. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1:00,355 min,7. Sergio Perez (Mex./Red Bull) + 54,672,8. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:00,355 min,9. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls) + 1:01,169 min,10. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:01,766,11. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) + 1:07,056,12. Esteban Ocon (Fr./Alpine) + 1:08,325,13. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) + 1,1,14. Yuki Tsunoda (Jap.),15. Alexander Albon (Thaj./Williams),16. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber),17. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber),18. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) + 1 kolo19. Logan Sargeant (USA/Williams) + 2 kolá, Lando Norris (V. Brit./McLaren) odstúpil