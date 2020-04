Šéf Red Bullu Horner očakáva od majiteľa F1 záchranu tímov

Berlín 19. apríla (TASR) - Riaditeľ tímu Red Bull Christian Horner očakáva, že majiteľ F1 spoločnosť Liberty Media pomôže aj finančne zachrániť protímy seriálu, ktoré sa pre koronakrízu dostanú do existenčných ťažkostí.



"Je to ich biznis, musia sa rozhodnúť ako chcú udržať takéto tímy pri živote. Potrebujú ich totiž, aby sa mohlo pretekať. V záujme ochrany vlastného biznisu by mali pomôcť. Verím tomu," citovala Hornera agentúra SID.



Seriál MS F1 by mohol odštartovať 5. júla VC Rakúska, kde začínajú s uvoľňovaním opatrení. Naopak, Veľká cena Francúzska, ktorá bola naplánovaná na 28. júna, sa nebude môcť konať v pôvodnom termíne pre predĺženie karantény v krajine. Vedenie F1 sa zameralo na začiatok júla, mohlo by sa stihnúť odjazdiť devätnásť podujatí. V kalendári figurovalo 22 VC, ale pre pandémiu nového koronavírusu museli zrušiť preteky v Austrálii i Monaku, odložili súťaže v Bahrajne, Vietname, Číne, Holandsku, Španielsku, Azerbajdžane, Kanade a Belgicku.