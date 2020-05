F1: šéf tímu Redbull tvrdí, že v úvode sezóny bude veľa havárií

Mníchov 8. mája (TASR) - Šéf tímu F1 Red Bull tvrdí, že v úvode novej sezóny bude na okruhoch veľa havárií. Podľa Christiana Hornera jazdci vyšli z cviku, keďže prvých desať veľkých cien zrušili pre pandémiu koronavírusu.



"Piloti F1 ešte nikdy neboli tak dlho mimo svojich monopostov. Nejaký čas potrvá, kým sa do toho opäť dostanú. Očakávam, že na pretekoch nebude núdza o havárie," citovala slová Hornera agentúra DPA.



Seriál by mal odštartovať 5. júla VC Rakúska. O týždeň neskôr by sa na Red Bull Ringu v blízkosti Spielbergu mala uskutočniť ďalšie podujatie. Všetky preteky budú bez prítomnosti divákov.