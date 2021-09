F1: Seriál uvažuje povinne nasadiť mladých pilotov do tréningov

Rím 10. septembra (TASR) - Vedenie formuly 1 uvažuje nad zámerom nasadzovať od budúcej sezóny do piatkových tréningov Veľkých cien mladých jazdcov. Pre talianske médiá to potvrdil športový riaditeľ seriálu majstrovstiev sveta Stefano Domenicali.



"Téma mladých pilotov je veľmi dôležitá. Zaujíma nás aj preto, že v súčasnosti sú testy veľmi obmedzené. Máme niekoľko nápadov, konkrétne povinnú účasť mladých jazdcov v tréningoch," uviedol Domenicali.



Pozitívne prijal zámer šéf stajne Haas Günther Steiner: "Piloti mimo F1 majú málo šancí ukázať sa. Myslím si, že by sme sa nad tým mali zamyslieť. Ale musia sa na tom zhodnúť všetci - tímy, vedenie F1 aj federácia FIA."