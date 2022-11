F1: Šprint VC Brazílie vyhral Russell z Mercedesu

Šprint VC Brazílie (24 kôl)



1. George Russell (V. Brit./Mercedes), 2. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +3,995 s, 3. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +4,492 s, 4. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +10,494, 5. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +11,855, 6. Charles Leclerc +13,133, 7. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +25,624, 8. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +28,768, 9. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin) +30,218, 10. Pierre Gasly (Fr./Alpha Tauri) +34,170, 11. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +39,395, 12. Mick Schumacher (Nem./Haas) +41,159, 13. Kuan-ju Čou (Čína/Alfa Romeo) +41,763, 14. Valteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +42,338, 15. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +48,985, 16. Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri) +50,306, 17. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +50,700, 18. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +51,756, 19. Nicholas Latifi (Kan./Williams) +1,16,850



nedokončil: Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams)







Hlavný závod VC Brazílie je na programe v nedeľu o 19:00 SEČ.



Sao Paulo 12. novembra (TASR) - Sobotný šprint VC Brazílie ovládol George Russell. Pre britského jazdca F1 ako aj pre Mercedes je to prvé víťazstvo v sezóne. Russel si zároveň zabezpečil pole position na štarte nedeľných hlavných pretekov. Na druhom mieste prišiel do cieľa Španiel Carlos Sainz z Ferrari a tretí skončil Russellov tímový kolega Brit Lewis Hamilton.Senzačný víťaz kvalifikácie Dán Kevin Magnussen držal vedenie v pretekoch do tretieho kola. Následne ho prebehol už istý majster sveta Max Verstappen, ktorý ako jediný z prvej desiatky štartoval na stredne tvrdých pneumatikách. Pre Holanďana to mohla byť výhoda, pretože životnosť najmäkšej zmesi sa odhadovala na približne 20 kôl. Pilot Red Bullu však začal mať problémy v 12. kole, keď sa na neho dotiahol George Russell. Obaja zvádzali tuhé súboje, až kým v 15. kole prevzal vedenie dvadsaťštyriročný Brit a v cieli mal náskok takmer štyroch sekúnd pred Carlosom Sainzom z Ferrari. Španiel predbehol v 19. kole Verstappena. Úradujúci svetový šampión si navyše v súboji so Sainzom poškodil predné krídlo a v závere ho vytlačil zo stupňa víťazov Lewis Hamilton.Najvýraznejší prepad vo výsledkovej listine zaznamenal Esteban Ocon z Alpinu, ktorý po štarte zo šiestej pozícii klesol až na osemnástu priečku. Francúzsky pilot sa navyše v treťom kole zrazil s tímovým kolegom Fernandom Alonsom a ten po vynútenej zastávke v boxoch spadol na posledné miesto. Napriek tomu však skončil pätnásty. Vydarené preteky má za sebou Mick Schumacher, ktorý štartoval z chvosta štartového roštu a v cieli si polepšil o osem miest. Preteky ako jediný nedokončil Alex Albon na Williamse.