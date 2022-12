F1: Stella novým šéfom McLarenu: Chceme ísť vpred, čaká nás veľa práce

Woking 14. decembra (TASR) – Talian Andrea Stella sa stal novým šéfom tímu McLaren vo formule 1. Vo funkcii nahradí Andreasa Seidla, ktorý zamieril do Alfy Romeo na uvoľnené miesto po Fredericovi Vasseurovi.



"Chceme sa posunúť dopredu a vieme, koľko práce musíme odviesť. Som však nadšený, že som na tejto ceste spoločne s talentovaným a skúseným tímom, ktorý má dušu a odhodlanie," citovali Stellu britské médiá. Cieľom McLarenu je v nadchádzajúcej sezóne návrat do najlepšej štvorky, odkiaľ ho po troch rokoch odsunul Alpine.



Stella pôsobí v McLarene od roku 2015. Najprv zastával funkciu šéfa pre traťové operácie, neskôr bol zodpovedný za výkon a od sezóny 2019 pracoval ako výkonný riaditeľ. Pred príchodom do britskej stajne pôsobil 13 rokov vo Ferrari.