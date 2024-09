F1: Sulayem kritizoval pilotov za časté používanie vulgarizmov

Paríž 19. septembra (TASR) - Prezident Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Mohammed Ben Sulayem kritizoval pilotov prestížneho seriálu F1 za časté používanie vulgarizmov v tímových vysielačkách. Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton naopak skritizoval šéfa FIA a uviedol, že jeho slovník má rasový podtón.



Emotívne výstupy jazdcov sú častým sprievodným prejavom počas víkendov Veľkých cien. Sulayem na základe toho informoval, že FIA voči vulgárnemu správaniu plánuje zakročiť. "Nie sme raperi, ktorí nadávajú niekoľkokrát za minútu. To sú oni a my sme my. Myslím si, že musíme tieto veci odlišovať," uviedol šéf FIA.



Jeho prirovnanie k raperom sa nepáčilo Hamiltonovi z Mercedesu. "Ak sa nad tým zamyslíte, väčšinou sú raperi černosi, takže keď povie: ´Nie sme ako oni´, tak sú to zle zvolené slová. Je v tom rasový podtón," povedal 39-ročný Brit.



Sulayem v rozhovore pre portál motorsport.com navrhol, že jazdci by mohli byť potrestaní za nadávky prostredníctvom tímového rádia. Nadávky v súčasnosti réžia cenzuruje, keďže tímové vysielačky sprostredkúva televíznym divákom oneskorene. "Musíme si dávať pozor na naše správanie a musíme byť zodpovední. Predstavte si, že sledujete preteky so svojimi deťmi a niekto rozpráva vulgárne. Môžeme obmedziť odvysielanie takého prejavu a už to aj robíme," dodal.